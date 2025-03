Primitivo di Manduria, stop a nuove iscrizioni allo Schedario Viticolo

L’Assemblea dei soci del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ha approvato all’unanimità il blocco delle nuove iscrizioni allo Schedario Viticolo per il periodo 2025-2030, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra produzione e mercato.

La decisione prevede il divieto di iscrizione per nuove superfici vitate, mentre sarà consentita la sostituzione dei vigneti esistenti. Le uve delle nuove piantagioni non potranno essere rivendicate come Primitivo di Manduria DOC e DOCG, ma destinate ad altre denominazioni.

“La misura tutela il valore e la qualità della nostra denominazione – ha dichiarato la presidente del Consorzio, Novella Pastorelli – regolando la crescita produttiva in linea con la domanda di mercato.”

Il provvedimento verrà ora sottoposto al vaglio della Regione Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author