Orsini (Confindustria): “Viviamo un momento economico simile al Covid”

L’Europa sta affrontando una crisi economica paragonabile a quella del Covid e ha bisogno di un piano di investimenti per salvaguardare le filiere produttive e le competenze. È quanto affermato da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenuto all’assemblea di Confindustria Taranto su Le rotte del cambiamento.

Orsini ha sottolineato che “non possiamo pensare di sostituire l’industria automobilistica con quella degli armamenti. Se smettiamo di produrre auto, finiremo per comprarle dalla Cina, che intanto ha aumentato le emissioni a carbone, in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE”. Per questo, ha ribadito, serve un piano industriale urgente, senza tempi infiniti di attuazione.

Sul tema della produttività, Orsini ha evidenziato che il problema riguarda il sistema Paese: “Le grandi imprese sono vicine alla media europea, le medie vanno addirittura meglio, mentre le micro e piccole aziende soffrono di più. Dobbiamo intervenire per evitare di perdere competitività”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author