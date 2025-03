Perrini: “Dipendenti Asl Taranto senza mensa o buoni pasto”

“I dipendenti della Asl di Taranto sono ancora privi del servizio mensa o dei buoni pasto, un diritto stabilito dalla contrattazione nazionale”, denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini, che chiede un intervento urgente per sanare la situazione.

Secondo Perrini, solo le Asl di Bari e Brindisi rispettano il contratto collettivo nazionale, mentre a Taranto la questione resta irrisolta nonostante una mozione approvata anni fa per uniformare il servizio in tutte le province pugliesi. “Serve avviare subito la contrattazione per garantire a tutti gli operatori sanitari il diritto alla mensa o ai buoni pasto sostitutivi”, ha sottolineato il capogruppo di FdI.

Per affrontare il problema, Perrini ha protocollato una richiesta di audizione nelle commissioni Bilancio e Sanità, convocando gli assessori Fabiano Amati e Raffaele Piemontese, il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e il segretario Fials Emiliano Messina. “Non è accettabile questa disparità tra province e lavoratori”, conclude il consigliere regionale.

