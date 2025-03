L’AI che prevede l’ictus: il leccese Daniele Lezzi protagonista al Barcellona

La OneCareAI, startup innovativa nel campo della salute digitale, ha conquistato i riflettori al Mobile World Congress di Barcellona, dimostrando il potenziale dell’intelligenza artificiale nella prevenzione dell’ictus. L’azienda, fondata dal leccese Daniele Lezzi e dal romano Davide Cirillo, è uno spin-off del Barcelona Supercomputing Center (BSC), centro di ricerca leader nell’analisi dei dati e nel calcolo ad alte prestazioni.

OneCareAI utilizza algoritmi avanzati per analizzare dati provenienti da elettrocardiogrammi, biomarcatori genetici e dispositivi indossabili, come smartwatch, con l’obiettivo di identificare precocemente i soggetti a rischio di ictus. Una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe migliorare le strategie di intervento tempestivo e salvare milioni di vite ogni anno.

Il successo a Barcellona e il futuro di OneCareAI

La partecipazione al 4 Years From Now (4YFN), l’evento dedicato alle startup all’interno del MWC 2025, ha rappresentato un’importante opportunità per OneCareAI, che ha consolidato la sua rete di contatti con esperti della sanità pubblica e privata, istituzioni catalane e investitori.

“La visibilità del Mobile World Congress è straordinaria – ha dichiarato Daniele Lezzi –. Il nostro obiettivo è portare il know-how sviluppato nel BSC sul mercato, puntando alla certificazione di software medico entro il 2027.”

Nonostante viva a Barcellona, Lezzi mantiene un forte legame con Lecce e il Salento, che celebra con orgoglio il successo del suo concittadino in un settore chiave per il futuro della medicina.

