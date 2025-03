Aeroporto Grottaglie, Pagano: “MIT dice no ai voli passeggeri”

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito il suo no ai voli passeggeri dall’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie, respingendo ufficialmente la richiesta del comitato “Taras Futura”. Un rifiuto che, secondo il deputato del Partito Democratico Ubaldo Pagano, rischia di vanificare gli investimenti della Regione Puglia per il riassetto del terminal passeggeri e contraddice le rassicurazioni fornite dai parlamentari di maggioranza.

“Taranto e provincia soffrono un isolamento cronico e questo governo non ha stanziato un euro per migliorare le infrastrutture – attacca Pagano –. Se vogliono ignorare questa comunità, almeno chiedano scusa a Michele Emiliano e non ostacolino la Regione nel suo impegno.”

Critico il silenzio del centrodestra locale, accusato di non aver difeso il progetto per lo sviluppo dello scalo tarantino.

