Futsal C1/M, Azzurri Conversano: col Cus Bari spazio ai giovani dell’U19

Sabato 8 marzo, gli Azzurri Conversano saranno di scena sul campo del Cus Bari, nella 23a Giornata del campionato regionale di calcio a 5. I padroni di casa, secondi in classifica, inseguono la capolista Just Mola, ma arrivano da due pareggi consecutivi che hanno rallentato la loro corsa. Per il Cus si tratta di un match cruciale, mentre la formazione conversanese punta a chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Mister Giliberti, ancora privo dello squalificato D’Ecclesiis e alle prese con diversi problemi fisici in rosa, potrebbe affidarsi ai giovani dell’Under 19, ormai stabilmente aggregati alla prima squadra. Sannino, Lomele, Gjuzi, Chiarappa, Maurantonio e Di Mola potrebbero trovare spazio, sfruttando l’occasione come trampolino di lancio per il futuro.

Il match, che all’andata vide gli Azzurri imporsi per 4-3, sarà diretto da Antonio Bombini e Francesco D’Acciò della sezione di Molfetta, con Francesco Agostino De Pietro al cronometro. Fischio d’inizio sabato alle ore 16 presso il Centro Universitario Sportivo di Bari.

Intanto, soddisfazione per il settore giovanile degli Azzurri: diversi talenti sono stati convocati per i raduni selettivi in vista del Trofeo delle Regioni 2025. Tra loro, Sannino, Gjuzi, Lomele e Di Mola per l’Under 19 e Ramunni per l’Under 15.

