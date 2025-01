Taranto, rimuovono sigilli e riprendono a spacciare: quattro denunciati

La Polizia ha denunciato quattro persone per violazione di sigilli e una per evasione, nel corso di un’operazione antidroga al quartiere Tamburi di Taranto.

I Falchi della Squadra Mobile, proseguendo le indagini iniziate la scorsa settimana con l’arresto di tre persone sorprese a spacciare in un circolo privato in via Machiavelli, hanno scoperto che lo stesso locale, sottoposto a sequestro, era stato riaperto illegalmente per riprendere l’attività di spaccio.

Gli agenti hanno colto di sorpresa i presenti, tra cui una vedetta e un pregiudicato tarantino di 50 anni che ha tentato invano di disfarsi di alcune dosi di cocaina gettandole nel water. La rapidità dell’intervento ha permesso alla Polizia di recuperare la droga.

Le tre persone presenti nel locale sono state identificate e denunciate per violazione di sigilli, mentre il 50enne è stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante l’operazione, alcuni giovani si sono presentati al circolo con l’intento di acquistare droga: tutti sono stati segnalati alle autorità come assuntori.

Tra loro, un 24enne agli arresti domiciliari è stato denunciato anche per evasione. Le autorità giudiziarie stanno valutando l’eventuale aggravamento della sua misura detentiva.

