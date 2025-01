Fuori strada sulla provinciale: due feriti al “Giannuzzi”

LIZZANO – Per cause ancora tutte da accertare, l’auto è uscita fuori strada, andando a sbattere violentemente contro la vegetazione. Per fortuna, se la caveranno con tanto spavento e qualche ferita, curabile in pochi giorni, i due occupanti di una Opel Corsa che, dinamica da chiarire, sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale verificatosi la scorsa notte, intorno all’1.45, sulla provinciale 112 che collega Lizzano a Pulsano, in provincia di Taranto.

Sul posto, un’ambulanza del 118 partita dalla postazione di Torricella, i vigili del fuoco e i carabinieri. La coppia è stata poi trasportata in ospedale, al “Giannuzzi” di Manduria, in codice giallo.

