Taranto: respinto ricorso per porte chiuse, aumentata sanzione

Nell’udienza del 30 maggio 2024, tenutasi in videoconferenza, è stato esaminato il reclamo presentato dal Taranto il 24 maggio 2024 avverso le due gare casalinghe a porte chiuse e l’ammenda di 15.000 euro inflitta alla società in relazione alla partita di Vicenza del 18 maggio scorso e valida per il primo turno dei playoff.

Durante l’udienza sono stati ascoltati l’avvocato Fabio Giotti e Vittorio Galigani, procuratore speciale della società. Al termine della seduta, il giudice ha respinto il reclamo e, in parziale riforma della decisione impugnata, la sanzione pecuniaria è stata aumentata a 20.000 euro, confermando nel resto le altre sanzioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author