Virtus Francavilla, previsto incontro Magrì-Lauriola: il punto

FRANCAVILLA F.NA – Non solo la rosa, ma anche l’uomo-mercato. La rivoluzione della Virtus Francavilla (in parte obbligata) comincia a prendere forma. Dopo l’addio di diversi calciatori – che hanno già salutato – sull’agenda del presidente Antonio Magrì è previsto anche un incontro con Matteo Lauriola, direttore sportivo arrivato a gennaio e che dopo appena cinque mesi si prepara a salutare la città degli imperiali.

Il mancato tesseramento di un centravanti (giustificato ad Antenna Sud nei mesi scorsi con un «molti calciatori hanno preferito altre destinazioni anche a causa della classifica») e l’arrivo di alcuni rinforzi ritenuti non all’altezza, fanno da contorno all’obiettivo stagionale non raggiunto. E così si arriverà alla preannunciata separazione, probabilmente già in questo weekend. Sabato, invece, è in programma la conferenza stampa del numero uno biancazzurro, che potrebbe svelare ulteriori dettagli anche su questo aspetto e non solo. Proseguono, invece, le “autocandidature” di altri diesse, ma Magrì farà la sua scelta senza fretta e cerca la figura migliore a cui affidare la costruzione della rosa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author