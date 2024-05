Conference League: Fiorentina ko, trionfa l’Olympiacos

Finale di Conference League ancora amara per la Fiorentina, sconfitta 1-0 dall’Olympiacos ad Atene dopo i tempi supplementari. Per i greci, e per tutta la Grecia, è il primo trofeo internazionale della storia. La posta in palio era altissima e la partita si è rivelata priva di grandi emozioni nei 120 minuti di gioco.

Il portiere della Fiorentina, Terracciano, è stato protagonista con parate decisive su Podence nel primo tempo e su Jovetic durante i supplementari. Per la Viola, la migliore occasione è capitata a Kouamé, il cui tiro impreciso è stato deviato in angolo da Tzolakis. Al 110′, il portiere greco ha negato la gioia del gol a Ikoné. Tuttavia, al 116′, El Kaabi, fino a quel momento poco incisivo, ha realizzato di testa il gol decisivo, regalando il trofeo all’Olympiacos.

OLYMPIACOS-FIORENTINA 1-0 dts (0-0 al 90′)

Rete: 116’ El Kaabi (O).

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega (91’ Quini); Hezze, Iborra; Podence (91’ Masouras), Chiquinho (77’ Horta), Fortounis (73’ Jovetic); El Kaabi (120’+2’ El Arabi). Panchina: Paschalakis, Papadoudis, Alexandropoulos, Carvalho, Richards, Apostolopoulos, Ntoi. All. Mendilibar.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (106’ Ranieri); Mandragora, Arthur (74’ Duncan); Nico Gonzalez (106’ Beltran), Bonaventura (82’ Barak), Kouame (82’ Ikone); Belotti (59’ Nzola). Panchina: Christensen, Lopez, Infantino, Faraoni, Kayode, Parisi. All. Italiano.

Arbitro: Dias (Portogallo).

Ammoniti: Martinez Quarta, Kouame, Biraghi (F), Podence, Jovetic, Paschalakis, El Kaabi (O).

