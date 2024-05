Eccellenza, Canosa: ecco Di Simone per la panchina

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, ecco l’ufficialità: sarà Luigi Di Simone il nuovo allenatore del Canosa. L’ex tecnico della Nuova Spinazzola, che verrà affiancato da Vincenzo Lanotte in questa nuova avventura come allenatore in seconda, raccoglie il testimone di Girolamo Zinfollino. Nel suo curriculum esperienze con i settori giovanili di Bari e Fidelis Andria, ma non solo. Oltre a un’esperienza con la Vastese in Serie D, in Puglia ha guidato l’Unione Calcio Bisceglie nella stagione 2019-2020 sempre in Eccellenza.

Una scelta, in ogni caso, mirata ed oculata quella del direttore sportivo Gianco Francavilla, con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella nel massimo campionato regionale che comincerà domenica 25 agosto. La società del presidente Alessandro Di Nunno, intanto, non ha nessuna intenzione di smantellare la squadra che ha centrato l’obiettivo salvezza nonostante i nove punti di penalizzazione. Nella stanza dei bottoni, il DS Francavilla ha già imboccato la strada della continuità. Quasi certa la permanenza in rossoblù dell’estremo difensore classe ’95 Paolo Vicino. Discorsi avviati anche con gli altri protagonisti: da Giuseppe Pinto fino a Marco Milella, passando per Onofrio Turitto. Calciatori fondamentali per proseguire al meglio un progetto ambizioso.

