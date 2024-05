Barletta, il 31 maggio la scadenza dei pagamenti stagionali

BARLETTA – La scadenza del 31 maggio come passaggio fondamentale nella trattativa per la cessione del Barletta Calcio. Il presidente onorario biancorosso Mario Dimiccoli dovrebbe rispettare entro la fine del mese i pagamenti relativi ai tesserati della stagione 23/24. Con essi anche le liberatorie. La documentazione prodotta entro venerdì verrà allegata alla domanda di ripescaggio in Serie D che il club, con una nuova società in carica o meno, potrebbe presentare tra il 4 e l’8 luglio.

Spettatori interessati Arturo Romano e Michele Dibenedetto, ancora seduti al tavolo delle trattativa per una possibile acquisizione del Barletta. L’ex presidente della Viterbese avrebbe mantenuto i contatti aperti con Dimiccoli anche negli ultimi giorni, ma tra le parti ci sarebbe un ultimatum proprio per il 31 maggio.

Venerdì attese nuove evoluzioni, ma il candidato principale resta ancora Michele Dibenedetto. Restano in piedi i contatti anche per gli aggiornamenti sulle questioni contrattuali in essere, con l’imprenditore barlettano che monitora gli sviluppi finanziari in vista di un possibile passaggio di consegne. Cronoprogramma invariato, Dimiccoli e Dibenedetto potrebbero fare il passo decisivo tra il weekend e l’inizio della prossima settimana.

Fuori dai giochi Francesco Agnello, dopo che i legali del presidente onorario biancorosso hanno giudicato offensivo l’ultima proposta dell’imprenditore di Torre Annunziata. I tavoli delle trattative passano da tre a due.

