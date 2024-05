Serie C/C: Il Latina conferma il tecnico Fontana

La società Latina Calcio 1932 ha annunciato che Gaetano Fontana continuerà a essere il responsabile tecnico della prima squadra per la stagione 2024/25, con un’opzione di rinnovo per la stagione successiva. Fontana, alla guida della squadra nerazzurra da gennaio, ha guadagnato il rinnovo del contratto grazie al suo impegno e competenza. Sotto la guida di mister Fontana, la squadra affronterà con rinnovata fiducia e determinazione la sua quarta stagione consecutiva in Lega Pro.

