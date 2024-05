Fidelis Andria al bivio: Savino Daleno resta o va via?

Futuro tutto da scrivere in casa Fidelis Andria. Savino Daleno, infatti, potrebbe salutare dopo una sola stagione. Contrariamente a quanto trapelato nelle ultime settimane e con la conferma ufficiosa arrivata proprio dal presidente Giuseppe Di Benedetto, un addio anticipato rientra nel campo della possibilità. Nelle prossime ore, il consulente di mercato dovrebbe incontrare proprio il numero uno biancazzurro per chiarire la propria posizione.

Fidelis Andria che, intanto, comincia a guardarsi intorno. Sondaggi esplorativi per Cristiano Tromboni, ex direttore sportivo dell’Arezzo. Qualche contatto nel corso della scorsa settimana, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo.

