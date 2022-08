TARANTO – Le ricche terre contese tra i potenti Bizantini e gli ambiziosi Normanni. E poi Archita e i romani, gli scontri dell’XI secolo, la dinastia degli Orsini Del Balzo, il decennio napoleonico e la Notte di Taranto. Il passato della città rivive nelle produzioni video dell’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine e Kyro Communication, presentate a Taranto in occasione dell’evento “Racconti in cammino”, organizzato dall’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine con partner la Pro Loco di San Vito. Al Sun bay la doppia proiezione del docufilm “Il Cammino di Taras” e del cortometraggio “Terre Joniche Storie dell’XI secolo”, entrambi a firma del regista Michele Alberto Chironi.

Attraverso le immagini, una narrazione storica ricca di suggestioni che proietta lo spettatore in un passato lontano. Un duplice racconto video, realizzato in collaborazione con qualificati consulenti scientifici e rievocatori professionisti, per promuovere il patrimonio culturale identitario di quella che fu tra le più antiche colonie della Magna Grecia, anche quale strumento di marketing territoriale.

Nel corso della serata anche interventi istituzionali: il consigliere regionale e comunale Vincenzo Di Gregorio, il vicesindaco di Taranto e assessore a Sviluppo Economico e Innovazione, Fabrizio Manzulli e il vicepresidente del Teatro Pubblico Pugliese, Marco Giannotta.