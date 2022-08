MOTTOLA (TA) – Una serata in cui la moda, la musica e l’arte hanno incontrato l’artigianato. Si è svolta a Mottola nel tarantino, Arti World, una manifestazione che ha coinvolto il centro della cittadina, attirando molti turisti e visitatori. Musica, sfilate di moda, stand enogastronomici con prodotti tipici locali, tutto in una sola serata. Evento promosso dalla Confartigianato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Mottola.