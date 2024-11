Taranto: prolungato il certificato medico per Gautieri e Chiaiese

Il Taranto ha comunicato ufficialmente che Carmine Gautieri e il suo vice Giovanni Chiaiese hanno prolungato la scadenza del loro certificato medico. La società rossoblu, attraverso una nota, ha rinnovato ai due allenatori i migliori auguri di pronta guarigione. Alla ripresa degli allenamenti, fissata per il pomeriggio di mercoledì 6 novembre, la squadra ha lavorato agli ordini di Michele Cazzarò, che sarà in panchina anche in occasione della gara interna con il Cerignola, in programma alle 20.30 di lunedì 11 novembre e valida per la 14a Giornata del Girone C della Serie C.

