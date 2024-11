Salernitana-Bari, polverizzati i 2000 biglietti a disposizione dei tifosi biancorossi. Disponibili tagliandi negli altri settori

Sono andati soldout in poche ore i 2000 biglietti a disposizione dei tifosi biancorossi per il match di domenica pomeriggio tra Salernitana e Bari. Il gemellaggio tra le tifoserie ha avuto la meglio sui risultati che scarseggiano ad arrivare e così all’Arechi ci sarà una gran cornice di pubblico. Chi non fosse riuscito ad acquistare il biglietto nel settore ospiti può farlo in tutti gli altri settori. La gara, infatti, non ha restrizioni per quanto riguarda il pubblico.

