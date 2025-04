Nardò, De Sanzo: “Successo meritato, continuiamo a divertirci

Il Nardò torna a vincere dopo poco più di due mesi e lo fa nel modo più convincente possibile, battendo 2-0 il Martina con una prestazione di grande spessore. Un successo che regala entusiasmo e – come sottolineato a fine gara da mister De Sanzo – anche un pizzico di serenità in più. “Conoscevamo la forza dell’avversario”, ha dichiarato il tecnico granata nel post-partita.“Faccio i complimenti a Pizzulli, questa squadra l’ho sempre ammirata anche per lui: siamo grandi amici. Ho visto un Martina ben coordinato, anche se ha perso. È una squadra forte, che sa giocare a pallone”.

Parole di rispetto, seguite da un’analisi lucida del match:

“Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto, aggredendo le loro fonti di gioco, soprattutto La Monica e Zenelaj. Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo meritato la vittoria”.

Una vittoria che, oltre al valore tecnico e tattico, sembra avere anche un peso simbolico importante per lo spogliatoio:

“Questa vittoria ci dà un po’ di tranquillità, è la vittoria di un gruppo importante. Dobbiamo stare sereni e tranquilli e continuare a divertirci”.

