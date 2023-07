Taranto: Polizia Locale e Kyma Ambiente, guerra agli ‘sporcaccioni’

È linea dura da parte della Polizia Locale che, con gli ausiliari ecologici di Kyma Ambiente, sta intensificando ulteriormente i controlli mirati a stanare i cittadini poco attenti a decoro e igiene.

Contro gli “sporcaccioni” che conferiscono i rifiuti fuori orario o nei pressi dei cassonetti, contro gli inqualificabili che abbandonano ingombranti ovunque, agenti e personale della partecipata hanno attivato un servizio specifico che sta coprendo l’intero territorio cittadino. Solo nella scorsa settimana sono stati redatti quasi 50 verbali per infrazioni di vario genere, in alcuni casi beccando sul fatto i trasgressori.

«Ci siamo dati una missione – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – vogliamo che la nostra presenza sia un deterrente per tutti quegli atteggiamenti che non tengono in debito conto l’importanza di preservare l’immagine della nostra città. Non consentiremo che la gestione dei rifiuti da parte dei cittadini ignori quelle regole precise che sono fissate in ordinanze e regolamenti, valide per chiunque. Vigileremo e saremo intransigenti, affinché le cattive abitudini diventino solo un ricordo».

