TARANTO – Resta di attualità, a Taranto, il fenomeno dei veicoli parcheggiati di notte nelle zone dove è previsto lo spazzamento notturno, a tal proposito c’è la stretta della Polizia Locale. Una pioggia di multe e di rimozioni di auto c’è stata grazie alla sinergia con la Polizia Locale del capoluogo ionico. Operatori e mezzi di Kyma Ambiente, in azione con le spazzatrici meccaniche, hanno ripulito la centralissima via Orsini e le sue traverse che ricadono nel perimetro interessato dalla pulizia prevista per questo turno di spazzamento. Ricordiamo che questo tipo di lavaggio, svolto da mezzi specializzati e da strumentazioni specifiche per questo tipo di intervento, produce i suoi risultati completi quando le strade sono effettivamente libere dalle auto. I divieti di sosta mensili però non sempre vengono rispettati e per questo, l’attività di repressione della Polizia Locale ha prodotto come bilancio notturno nella zona del rione Tamburi 83 sanzioni e 20 rimozioni di auto in sosta vietata.