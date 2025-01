Taranto perde il Sail GP 2025: “Danni economici per operatori turistici”

L’amministrazione comunale di Taranto si trova nuovamente sotto accusa per una gestione poco lungimirante delle proprie risorse. Dopo aver annunciato l’edizione 2025 del Sail GP in città, il Comune è stato costretto a fare marcia indietro, ufficialmente per motivi economici. Tuttavia, manca una motivazione chiara, alimentando le critiche su una presunta mancanza di visione politica.

La notizia ha scatenato non solo delusione tra i cittadini, ma anche gravi ripercussioni per gli operatori del settore turistico, tra cui albergatori e ristoratori, che avevano registrato centinaia di prenotazioni già da mesi. Camere e spazi per accogliere visitatori ed equipaggi erano stati bloccati, con caparre versate dall’organizzazione dell’evento. Ora, con l’annullamento, le strutture devono restituire le somme ricevute, subendo un doppio danno: la perdita dell’evento e del guadagno derivante da altre prenotazioni cancellate per riservare disponibilità al Sail GP.

Secondo Francesco Nevoli, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Taranto, si tratta dell’ennesima conferma di una gestione carente delle risorse pubbliche, con conseguenze negative non solo economiche, ma anche sociali. “Le scelte poco oculate, come in questo caso, possono provocare un ulteriore impoverimento sociale di cui Taranto non ha certamente bisogno”, afferma Nevoli, che sottolinea come gli operatori del turismo si trovino ora a dover affrontare perdite ingenti senza alcuna responsabilità diretta.

“Chi lavora nel turismo sa quanto siano gravi questi danni economici, per i quali, pur non avendo colpa, paghiamo di tasca nostra. Chi amministra dovrebbe assumersi la responsabilità delle proprie azioni”, aggiunge Nevoli.

“Taranto, già provata da difficoltà strutturali, non può permettersi errori di questo tipo. L’annullamento del Sail GP è l’ultimo esempio di una politica locale che continua a mancare di progettualità e capacità decisionale”, conclude Nevoli.

