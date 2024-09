Taranto: Palazzo Frisini diventerà la casa dello studente

Palazzo Frisini, storico immobile di Taranto, è destinato a una nuova vita come residenza universitaria. Il progetto di riqualificazione e trasformazione dell’edificio, situato nel cuore della città, è al centro di una mostra organizzata presso il centro universitario jonico. L’esposizione illustra le fasi del piano di restauro e adattamento, evidenziando l’importanza di preservare il patrimonio architettonico locale, pur rendendolo funzionale alle esigenze degli studenti universitari. L’iniziativa rappresenta un significativo passo avanti per la comunità accademica e per la valorizzazione del centro storico tarantino.

