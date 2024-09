Taranto ospita il meeting nazionale di atletica leggera

Taranto si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello sport con il Meeting Nazionale “Atleta di Taranto”, in programma il 7 e 8 settembre. L’evento offrirà l’opportunità di assistere alle prestazioni di alcuni tra i più promettenti atleti italiani, impegnati nelle discipline più spettacolari dell’atletica leggera.

Tra i protagonisti spicca Francesca Semeraro, atleta tarantina di Alteratletica Locorotondo, specialista nel salto con l’asta. Pluricampionessa italiana e con un record personale di 4,35 m, Francesca figura tra le prime dieci nella classifica italiana di sempre della disciplina e ha già rappresentato l’Italia in diverse competizioni internazionali giovanili.

Sotto i riflettori anche Claudia Lippo, giovane talento del giavellotto dell’Amico Cras Taranto e campionessa italiana Cadette 2023. Con un personale di 43,49 m, Claudia è nella top 10 della categoria allieve e continua a stupire con le sue prestazioni.

Accanto a lei, il compagno di squadra Giovanni De Cesare, che si è distinto con un PB di 62,65 m nel giavellotto, ottenendo il titolo di vice campione italiano allievi e un posto tra i migliori juniores italiani.

Tra i nomi di rilievo anche Carmelo Musci delle Fiamme Gialle, specialista del lancio del disco con un record personale di 59,93 m, e Anna Musci, dominatrice del getto del peso, campionessa italiana Outdoor 2023 e Indoor 2024, con un PB di 16,18 m.

Non mancherà lo spettacolo del salto triplo con Francesca Lanciano, atleta di punta dell’Alteratletica Locorotondo, e del getto del peso con Francesco Trabacca, primatista regionale con un impressionante lancio da 19,65 m. Infine, la velocità sarà rappresentata da Paolo Langiulli, velocista dell’Avis Barletta con un tempo di 10″59 nei 100 metri.

Il Meeting si preannuncia un’occasione imperdibile per vedere in azione i futuri campioni dell’atletica italiana, pronti a sfidarsi con grinta e passione. Taranto si trasformerà in una vetrina dello sport nazionale: l’appuntamento è di quelli da non perdere!

