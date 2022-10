Da martedì 4 ottobre sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere all’incontro valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie C tra Taranto e Monopoli in programma alle ore 17:30 allo stadio Erasmo Iacovone. Attraverso una nota, il club rossoblu fa sapere che “per l’occasione il settore di Gradinata resterà chiuso e sarà possibile accedere al settore di tribuna allo stesso costo della Gradinata. I tagliandi per assistere all’incontro sono disponibili esclusivamente nei punti vendita Vivaticket e sul sito www.vivaticket.com”.