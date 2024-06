Taranto: misure straordinarie per l’emergenza caldo

L’Amministrazione Melucci, rappresentata dall’Assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, ha partecipato all’incontro informativo e alla conferenza stampa organizzata dall’ASL di Taranto per discutere le linee guida necessarie a fronteggiare l’emergenza caldo. La Protezione Civile regionale ha infatti avvisato i cittadini dell’imminente aumento delle temperature, che nei giorni 19 e 20 giugno 2024 potrebbero raggiungere i 34-37 gradi, portando il Ministero della Salute a emettere il livello di allerta 2 per il 20 giugno.

Durante l’incontro, sono stati sottolineati i consigli e le misure preventive diffuse dall’ASL di Taranto, nonché le attività di supporto che l’Amministrazione Melucci fornisce alle persone senza rete familiare e ai senzatetto attraverso i servizi appaltati e le squadre di volontari delle associazioni locali. Tra gli interventi che verranno intensificati durante i giorni di caldo estremo figurano:

– Pronto Intervento Sociale (PIS) e Alloggio Sociale gestiti dalla Cooperativa Noi e Voi, con assistenza su segnalazione di servizi sociali, polizia municipale o forze dell’ordine per supportare i senzatetto.

– Centro Bassa Soglia gestito dalla Comunità Emmanuel, situato in via Pupino 1, aperto tutti i giorni per fornire indumenti, colazione, docce e supporto.

– Mense e Dormitori della Caritas per offrire pasti e ristoro ai bisognosi.

– Pasti a Domicilio per Anziani soli e in condizioni di disagio, gestiti dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

L’Assessore Ficocelli ha espresso gratitudine verso l’ASL di Taranto, nella persona del Direttore Generale Vito Gregorio Colacicco, e tutti i collaboratori, le associazioni e le cooperative del terzo settore per il loro impegno nel fronteggiare le situazioni di povertà. Ha inoltre ringraziato la Direzione Servizi Sociali e il personale coinvolto nell’attivazione dei servizi di prossimità.

