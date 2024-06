Vertenza Osmairm Laterza: concluso con successo il sit-in di protesta

Oggi i lavoratori di OSMAIRM, insieme alle Segreterie Provinciali di CGIL, CISL e UIL della Funzione Pubblica, hanno tenuto un sit-in di protesta davanti ai cancelli dell’azienda a Laterza (Ta). In risposta, la dirigenza aziendale ha convocato i rappresentanti sindacali per discutere le richieste presentate.

Secondo i rappresentanti sindacali Vincenzo De Biasi (FP CGIL TARANTO), Flavia Ciracì (CISL FP Taranto-Brindisi) e Giovanni Maldarizzi (UIL FPL TARANTO), l’azienda ha mostrato significativi segnali di apertura durante l’incontro. La presidente di OSMAIRM, Maria Luisa Paciulli, ha annunciato l’intenzione di rivalutare alcuni modelli organizzativi a partire da settembre, avviando un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali.

Tra le misure immediate, è stata confermata la trasformazione di 61 contratti da part-time a full-time a partire dal 16 giugno, per coprire il personale in ferie. Inoltre, verrà implementata una rotazione dei turni più equilibrata da luglio e saranno garantite risorse aggiuntive per le attività estive dei pazienti.

I sindacati hanno espresso soddisfazione per l’apertura al dialogo e il clima conciliativo dell’incontro, auspicando una futura collaborazione per il benessere dei lavoratori e la qualità del servizio sanitario offerto da OSMAIRM.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author