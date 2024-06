Piano asili nido, Maiorano (FdI): “Interventi per 10 milioni di euro in provincia di Taranto”

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente pubblicato la graduatoria del bando per il nuovo Piano per gli asili nido, che prevede un investimento totale di oltre 700 milioni di euro, tra contributi statali e fondi del PNRR. Tra i progetti finanziati, 13 comuni della provincia di Taranto riceveranno 10 milioni di euro per la creazione di 451 nuovi posti per bambini nella fascia d’età 0-2 anni. Gli interventi includono la costruzione di nuovi asili e la riconversione di edifici non precedentemente destinati a tale uso.

L’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia, ha commentato: “Questo intervento del Governo Meloni mira a potenziare le infrastrutture per l’infanzia, migliorare l’offerta educativa e sostenere le famiglie, in particolare le mamme lavoratrici. Investire nei servizi educativi per i più piccoli significa investire nel futuro del nostro Paese”.

