Bari, Romito incontra il Prefetto: “Implementare gli sforzi per garantire sicurezza”

Nel pomeriggio di ieri, il consigliere regionale e coordinatore delle opposizioni in Comune Fabio Romito è stato ricevuto dal Prefetto di Bari. Un incontro definito molto positivo dallo stesso Romito, in cui sono stati toccati diversi temi: “Ringrazio il Prefetto di Bari, al quale mi sono rivolto per affrontare alcune questioni assolutamente urgenti”, ha dichiarato il consigliere regionale: “L’escalation di violenza in alcuni luoghi della nostra Città, infatti, mi preoccupa molto, e ritengo sia necessario implementare gli sforzi per presidiare piazze, quartieri, strade. In primo luogo ho chiesto al Prefetto di voler sensibilizzare, con la sua autorevolezza, il Comune di Bari, al fine di garantire la sicurezza della nostra Polizia Locale, oggi equipaggiata in modo del tutto insufficiente (giacche e guanti anti taglio, protezioni, modifica del regolamento sugli armamenti)”.