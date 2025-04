Coldiretti Puglia: “Prevenzione e sorveglianza per contrastare la xylella”

La xylella esce dai confini di Bari. Un ulivo infetto, infatti, è stato rinvenuto a Minervino Murge, nella provincia della BAT, dopo centinaia di campionamenti effettuati. Sorveglianza tempestiva e continua sulla zona cuscinetto, oltre all’eradicazione chirurgica dell’unico ulivo infetto, sono necessarie per contrastare il batterio, come affermato da Coldiretti Puglia.

Attorno alla zona infetta, è stata effettuata una sorveglianza rafforzata per verificare la presenza di ulteriori piante infette, con l’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia che ha istituito l’area delimitata per “Xylella fastidiosasottospecie pauca – Minervino Murge”. Anche Minervino Murge, dunque, va incluso nell’elenco dei comuni in cui effettuare lavorazioni obbligatorie. Secondo quanto affermato da Coldiretti Puglia, è ancora da accertare la distanza percorsa dalla sputacchina, la quale resta attaccata ad auto e camion.

Uno studio basato su 7 esperimenti realizzati nel corso di due anni, di cui 3 in prato in Piemonte e 4 in oliveto in Puglia, consistiti nella cattura di migliaia di sputacchine, ha messo in risalto come la distanza media percorsa in un giorno è di 26 metri nell’oliveto e 35 metri su prato, mentre nei due mesi di maggiore abbondanza della popolazione il 50% delle sputacchine rimane entro 200 metri dal punto iniziale, ma la percentuale sale al 98% entro i 400 metri.

Nelle pratiche di prevenzione come le lavorazioni artificiali contro la ‘sputacchina’, il vettore allo stadio giovanile, o le misure fitosanitarie contro l’insetto adulto, sono coinvolti – precisa Coldiretti Puglia – anche i Comuni pugliesi e agli enti pubblici come Consorzi di Bonifica, ANAS , Demanio.

Prevenzione meccanica e fitosanitaria, monitoraggi delle piante, campionamenti ed espianti in caso di ulivi infetti, nuovi strumenti per la individuazione precoce di nuovi focolai, sono l’unica soluzione per ridurre la velocità di avanzamento della infezione, secondo quanto riportato da Coldiretti Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author