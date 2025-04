Padel C/F, Bellaria Brindisi: Padel Lecce battuto 2-1 nel match inaugurale

Buona la prima per il Bellaria Padel Brindisi. Nel match inaugurale del campionato nazionale di Serie C maschile, infatti, i ragazzi capitanati dal maestro Marc Salart superano 2-1 in trasferta il Padel Arena Lecce.

Al ‘Padel Arena’ di Martignano, la coppia formata da Fernandez e Trabacca si è aggiudicata il primo incontro per 6/2-6/0 D’Anna/Durante Margiotta, mentre nella seconda partita Avantaggiato/Centurion si assicurano il punto vincente con un secco 6-3, 6/1 contro Avantaggiato/Stasi. Nell’ultimo incontro, valido solo ai fini del risultato finale, la coppia leccese formata da Del Vescovi e Ria ha avuto la meglio sui brindisini Morano/Ricciardi per 7/6, 6/3.

La formazione del Bellaria, composta da Fabrizio Avantaggiato, Federico Morano, Cristiano Trabacca, Giorgio My, Matteo Serio, Isra Fernadez, Lucas Centurion, l’under 16 Mattia Ricciardi, Emiliano Novo, Francesco Giorgino e Marco Pagliara, oltre al capitano giocatore Marc Salart, ha così festeggiato la prima vittoria nel girone 3 di Serie C.

Un successo commentato così dal presidente Francesco Giorgino: ” “Siamo veramente soddisfatti di questo risultato perché partire con una vittoria fuori casa non è mai semplice. Abbiamo allestito una buona squadra che crediamo possa darci grandi soddisfazioni. Del gruppo fanno parte anche tutti i maestri del nostro circolo che ogni giorno lavorano alacremente per far crescere tutto il movimento. Questa vittoria segue quella della squadra femminile di serie B imbattuta nel proprio girone e già matematicamente qualificata per la fase successiva”.

Nel prossimo turno, il Bellaria ospiterà il Jpadel Brindisi presso il Bellaria Padel Center di via Appia a Brindisi, in un derby in programma sabato 26 aprile a partire dalle ore 15:00

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author