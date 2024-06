Taranto: Controlli della Polizia, provvedimenti per due circoli ricreativi

Continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo da parte della Polizia di Stato negli esercizi pubblici, che hanno portato all’adozione di provvedimenti amministrativi per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha effettuato numerosi controlli su due circoli ricreativi nel centro città. A seguito di questi, sono stati notificati due provvedimenti emessi dal Questore di Taranto, Massimo Gambino.

Il presidente del primo circolo, situato in via Dante, ha ricevuto l’ordine di cessazione immediata dell’attività. Al secondo circolo, in via Nettuno, è stato notificato al presidente pro-tempore un decreto di sospensione ex art. 100 TULPS per 15 giorni della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci.

I provvedimenti si sono resi necessari a seguito dei controlli dell’ultimo anno, che hanno rilevato la presenza di persone con numerosi precedenti penali all’interno dei circoli. I reati riscontrati includono spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, ricettazione, estorsione, violenza, truffa, minaccia, rapina e rissa.

Considerando il grave e attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è reso necessario emettere i provvedimenti di sospensione.

