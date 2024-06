Turco (M5S): “Approvato emendamento proroga IMA Portuali di Taranto”

Questa mattina, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al Decreto Coesione, presentato dal Senatore Mario Turco (M5S). L’emendamento estende di ulteriori nove mesi l’operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro e la riqualificazione professionale nel porto di Taranto.

Dal 1° gennaio 2017, queste agenzie sono attive nei porti colpiti da crisi aziendali o cessazioni delle attività terminalistiche. Per il 2024, è stato stanziato un budget di 6,6 milioni di euro per garantire un’indennità ai lavoratori iscritti in queste agenzie per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Questo provvedimento offre un supporto significativo ai 328 lavoratori ex TCT iscritti nella Taranto Port Workers Agency srl, che da anni attendono di ritornare a lavorare con dignità e sicurezza economica.

Il Senatore Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, ha dichiarato che questo emendamento rappresenta una boccata d’ossigeno per i lavoratori portuali e le loro famiglie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author