La lucana Antonietta Raco è la 72esima miracolata di Lourdes

Il Santuario della Madonna di Lourdes, in Francia, ha annunciato la proclamazione ufficiale del 72° miracolo verificatosi nel luogo dal 1858 ad oggi. La proclamazione è avvenuta da parte di mons. Vincenzo Carmine Orofino, vescovo della diocesi di Tursi-Lagonegro (Matera). Antonietta Raco di Francavilla in Sinni, affetta da sclerosi laterale primaria, “è guarita nel 2009 nel corso di un pellegrinaggio a Lourdes con l’organizzazione italiana Unitalsi”, riferisce lo stesso santuario. Raco ha oggi 67 anni. Era seguita da tempo dal Dipartimento di Neuroscienze di Torino a causa di forti cefalee che erano cominciate nel 2004.

Negli anni si è aggravata fino al pellegrinaggio dell’estate del 2009 dove “ha provato una sensazione insolita di benessere”, come lei stessa aveva raccontato. “Un fenomeno scientificamente inspiegabile, che io stesso impiegherò del tempo a elaborare”, aveva dichiarato allora il neurologo Adriano Chiò, dell’ospedale Molinette di Torino, medico della paziente affetta da Sla.

Nel 2010 è cominciato l’iter per verificare se la guarigione fosse di natura miracolosa. Dopo 14 anni, nel novembre 2024, Il Comitato medico internazionale di Lourdes, aveva dichiarato la guarigione della pellegrina italiana “inattesa, completa, durevole e inspiegabile”.

Il vescovo di Lourdes aveva informato la diocesi lucana. Infine oggi la proclamazione ufficiale del 72/o miracolo.

DICHIARAZIONE DI ROCCO PALESE, PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ UNITALSI

“L’ufficializzazione del miracolo di Antonietta Racco riempie di gioia l’intera associazione della quale Antonietta, subito dopo la guarigione, è entrata a far parte facendo servizio come volontaria e mettendosi a disposizione con umiltà ed abnegazione dei malati durante i pellegrinaggi a Lourdes.

Antonietta trasmette a tutti noi quell’amore verso gli altri che è ricchezza per l’Unitalsi. Non è un caso che l’ufficializzazione del miracolo sia avvenuta oggi, 16 aprile, giorno in cui si ricorda Santa Bernardette”.

