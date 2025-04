Lecce, Confcommercio avvia “Vetrine in Rosa”: un contest ispirato al Giro d’Italia

Lecce si tinge di rosa. In occasione della 4^ tappa del 108° Giro d’Italia in programma martedì 13 maggio, prende il via il contest “Vetrine in Rosa”, avviato da Confcommercio Lecce. Un’iniziativa che coinvolgerà le attività del centro di Lecce, chiamate a dare sfogo alla loro creatività con decorazioni e allestimenti.

“Il Giro è al momento l’unico grande evento sportivo di massa che richiama le persone in strada, creando interesse e attesa”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Lecce Maurizio Maglio: “Il concorso è importante per coinvolgere una parte fondamentale delle realtà locali e la società tutta della città, permettendo di creare un legame tra il commerciante che allestirà la vetrina e gli avventori”.

Caratteristica fondamentale del concorso sarà, ovviamente, l’uso del colore rosa, simbolo della competizione, con addobbi a tema ciclismo o ad esso ispirati: “L’obiettivo è quello di creare una partecipazione propositiva e regalare un’atmosfera unica che dia risalto agli esercizi commerciali delle strade del centro cittadino”, ha aggiunto Maglio: “Potranno partecipare tutti i negozi e le attività commerciali dotate di una vetrina, ubicate nel centro cittadino. La partecipazione sarà gratuita”.

Le attività avranno tempo fino a martedì 6 maggio per allestire le proprie vetrine, prima di essere giudicate da una commissione, composta da un rappresentante dell’amministrazione comunale, un rappresentante dell’associazione di categoria e da un componente del Comitato Promotore, che premierà le 3 vetrine più originali.

