Maxi sequestro di droga nel tarantino, arrestato 29enne

Maxi sequestro di droga nella serata del 15 aprile: i carabinieri di Massafra hanno arrestato un 29enne originario della Valle d’Itria, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di hashish. L’operazione, condotta durante un servizio mirato al contrasto del narcotraffico, ha permesso di scoprire quarantanove panetti della sostanza, per un peso complessivo di circa cinque chilogrammi, nascosti sotto il letto dell’uomo.

La droga è stata sequestrata e affidata al laboratorio analisi del Comando Provinciale di Taranto per le verifiche. Secondo le stime degli investigatori, dallo stupefacente si sarebbero potute ottenere fino a 5.000 dosi, per un valore di mercato superiore ai 70.000 euro. Parte della sostanza sarebbe finita anche nelle mani di giovani consumatori, soprattutto in vista delle festività.

L’arresto rappresenta un altro colpo inflitto alla rete dello spaccio attiva sul territorio jonico e si inserisce in un più ampio piano di controllo predisposto dal Comando Provinciale di Taranto per garantire sicurezza a residenti e visitatori.

