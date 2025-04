Casarano, Filograna ai tifosi: “Correttezza e disciplina in caso di festeggiamenti”

Novanta minuti per scrivere la storia. Già nel match di domani contro la Fidelis Andria, il Casarano potrebbe festeggiare al ‘Capozza’ la promozione in Serie C. Proprio per questo, il presidente dei salentini Antonio Filograna ha rivolto un appello ai propri sostenitori con una nota apparsa sul sito ufficiale del club:

“Mi corre l’obbligo, a poche ore dall’inizio della gara che potrebbe sancire in maniera inequivocabile il coronamento del nostro sogno a lungo cullato ed atteso da 27 anni, di rivolgere un accorato appello a tutti i nostri tifosi e sportivi che domani saranno presenti sugli spalti del nostro stadio “Capozza”.

Per tutti noi, per la nostra città quella di domani potrebbe essere la gara della conquista della serie C, un giorno desiderato e straordinariamente storico: facciamo in modo che sia in caso di vittoria del campionato un grande giorno di festa da vivere insieme, con grande disciplina e massima correttezza.

Vi esorto a tifare solo per la nostra squadra del cuore, perché a noi interessa solo questo e spingere con il Vostro caloroso incoraggiamento i nostri calciatori in un’impresa dall’alto valore sportivo e sociale.

Dobbiamo essere bravi solo a concentrarci su ciò che tutti insieme abbiamo faticosamente conquistato senza se e senza ma, tifando esclusivamente ed incitando con tutto il fiato in gola. Tutto il contorno non deve distrarci.

Rivolgo altresì un invito ad evitare, a fine gara, di tentare l’invasione, sia pur pacifica, del campo: non lo consentono in maniera categorica le normative federali, oltre al fatto che, l’eventuale inosservanza potrebbe costare alla società sanzioni disciplinari che macchierebbero in maniera disdicevole un percorso esemplare tenuto dalla società in tutta la stagione, grazie anche al Vostro irreprensibile comportamento.

Insieme vogliamo festeggiare e siamo pronti a farlo ma sempre nel modo più corretto e leale possibile.

In questo giorno che tutti noi auspichiamo di festa, avremo tutte le attenzioni addosso, ed è importante dare tutti insieme un’immagine di serietà e massima ospitalità della nostra città, nel rispetto di tutti.

Al grido di Forza Casarano ,,,,,,,, andiamo tutti insieme a vincere questa battaglia!”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author