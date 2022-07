Taranto: Mercato, nel mirino due difensori e un portiere

Due difensori nel mirino del Taranto. Il diesse Nicola Dionisio è sulle tracce di Matias Antonini, difensore brasiliano di 24 anni, nell’ultima stagione a Ravenna, in Serie D, dove ha collezionato 36 presenze e 6 reti. Piace anche Simone Bonalumi, classe 94 della Giana Erminio (nella foto).

Intanto, si continuano a trattare portieri. In attesa della firma di Vittorio Antonino, il club rossoblu sta sondando anche Antonio Russo (2000) di proprietà della Salernitana, ma nell’ultima stagione a Bisceglie con Martorel e il neo preparatore dei portieri Marinacci. Qualora dovesse andare in porto la trattativa con Russo, il Taranto si ritroverebbe con 4 portieri in rosa: Martorel, Antonino, Loliva e lo stesso Russo. In questo caso, il sacrificato potrebbe essere Loliva.