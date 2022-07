Lecce: Frabotta, ‘Qui per dimostrare ciò che valgo’

Dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia dell’Hellas Verona, quella di Lecce è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per Gianluca Frabotta. Sotto contratto con la Juventus fino al 2005, è arrivato in Salento con la formula del prestito e tanta voglia di rimettersi in gioco. Sa benissimo che questo, per lui, è un “campionato importantissimo”, come spiega direttamente dal ritiro di Folgaria. “La voglia è tanta. E’ una sfida importante e stimolante per dimostrare ciò che valgo”.