FOGGIA – Peralta, Salzano e Di Noia. Il Foggia pensa ad un tris di acquisti in vista della partenza per il ritiro di Tarvisio, dove Boscaglia vorrebbe trovare almeno 2/3 della squadra che affronterà il prossimo girone C di Serie C. Belviso e Canonico puntano forte sul centrocampo, dove oltre al confermato Petermann, che al momento non si muove da Foggia, potrebbe essere arricchito dagli arrivi dei due calciatori. Di Noia, barese classe 1994 si è diviso nella scorsa stagione tra Fidelis Andria e Gubbio, dopo aver vinto nella stagione precedente il campionato a Perugia in una stagione caratterizzata dal recupero da un brutto infortunio. Per lui, che ha recuperato smalto soprattutto nella seconda parte della passata stagione, Foggia potrebbe rappresentare una tappa importante per il rilancio di una carriera che dopo tanta serie B sembrava aver preso una fase di stallo. Quasi fatta per l’arrivo a titolo definitivo, da limare ancora qualche dettaglio con l’entourage. Si stanno intensificando i contatti con la Ternana, invece, per Peralta e Salzano. L’attaccante, dopo una fase interlocutoria, pare esser convinto a scendere in C così come il centrocampista classe ‘91 che ha vinto il campionato con i rossoverdi due anni fa.