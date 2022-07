BRINDISI – Gran colpo per il reparto avanzato per il Brindisi. Mister Ciro Danucci per la prossima stagione potrà contare anche su Gaetano Dammacco, forte attaccante classe 1998: nella passata stagione con la maglia della Nocerina ha collezionato 33 presenze e 15 reti. E conosce molto bene il girone H.