Taranto, Matera: “Con la Juve Next Gen la prima di tante finali”

La penalizzazione e le recenti sconfitte contro Cavese e Benevento hanno relegato il Taranto sul fondo del Girone C di Serie C. Una situazione allarmante a cui la squadra ionica dovrà porre immediatamente rimedio. Nel corso della trasmissione Rossoblu, in onda su Teleregione, Antonio Matera ha indicato la strada da seguire: “La classifica potrebbe sembrare preoccupante, anche per via della penalizzazione. Mancano ancora tante partite e dobbiamo pensare solo a noi stessi. Abbiamo bisogno di fare punti perché lo meritiamo noi e la piazza. Non siamo inferiori a nessuno e ogni partita dovrà essere una finale”.

La prima finale, dunque, avrà luogo domenica prossima al “La Marmora-Pozzo” di Biella, dove gli ionici affronteranno la Juventus Next Gen. Una sfida, quella tra le ultime due del girone, da affrontare con convinzione e determinazione, come ammesso dal capitano dei rossoblù: “Domenica sarà la prima di tante finali. Affronteremo una squadra composta da ragazzi molto giovani e dinamici. Conosciamo l’importanza del match, sarà una sfida non semplice ma il nostro intento è quello di provare ad ottenere l’intera posta in palio”.

Per affrontare al meglio lo scontro salvezza, il Taranto dovrà dimenticare al più presto la sconfitta con il Benevento: “Col Benevento abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque”, ha rivelato Matera: “Abbiamo perso la partita per due nostri errori. Forse è calata l’attenzione ma con squadre come il Benevento non puoi permettertelo”.

Contro la Juventus Next Gen, la panchina dei rossoblù sarà occupata ancora da Michele Cazzarò, il quale sembrerebbe aver infuso una linfa nuova nella squadra ionica, come sancito dall’ex Avellino: “Non si può parlare negativamente di Cazzarò. Nei momenti di difficoltà ci ha sempre dato una mano, anche ad inizio anno. È un allenatore importante, sa leggere le partite ed è un grande motivatore”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author