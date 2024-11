Taranto, Vulpis: “Il mio obiettivo è la crescita del brand”

Con una nota stampa, Apex ha annunciato l’innesto nella società americana di Marcel Vulpis, giornalista economico ed ex vice presidente della Lega Pro. La sua mission sarà la crescita dei brand legati al fondo capeggiato da Mark Campbell, con particolare attenzione al Taranto. Lo ha ammesso lo stesso Vulpis nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Teleregione: “Fino al 1° gennaio, data in cui inizierà il mio compito, seguirò gli sviluppi inerenti il club ma non avrò un ruolo attivo. Sarò il responsabile della crescita e dello sviluppo del marchio Taranto F.C. 1927 in tutte le aree extra-sportive. Per conto di Apex, mi occuperò, tra le altre cose, di marketing e comunicazione. Ringrazio Campbell per la fiducia, abbiamo avuto colloqui serrati prima di dare il via a questo sogno di rinascita. Speriamo di far divertire tutti i tifosi tarantini in Italia e non solo. In questo momento, il Taranto è il marchio-bandiera di Apex ma l’obiettivo è quello di far crescere tutti i brand. Non escludo che in futuro possa essere impiegato in altri ruoli”.

Nonostante la sua carta d’identità riporti Roma come luogo di nascita, in Vulpis bolle sangue pugliese: “Da gennaio avrò il piacere e l’onore di tornare nella terra dei miei parenti per dare una mano allo sviluppo di questo importante club”, ha dichiarato il nuovo ‘acquisto’ di Apex.

Vulpis nutre una profonda stima verso la piazza ionica, come traspare dalle sue parole: “Quando mesi fa ebbi modo di parlare con un amico in merito alle società interessanti per un potenziale investitore, feci proprio il nome del Taranto. Il club rossoblù è uno dei marchi su cui si può scommettere in modo positivo”.

Nonostante il suo ruolo non riguardi direttamente l’aspetto sportivo, Vulpis ha rivolto un saluto ai tifosi tarantini e abbracciato simbolicamente la compagine ionica: “Ai tifosi posso soltanto dire grazie, darò il massimo dal punto di vista umano e professionale. La prossima partita sarà uno spartiacque, si giocherà in trasferta e Cazzarò e i suoi ragazzi dovranno dare il massimo. Il match varrà doppio e ogni partita da qui alla fine del campionato sarà una finale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author