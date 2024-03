Taranto, l’ex Miceli: ‘La classifica della Virtus non deve ingannare’

Doppia sfida da ex per Mirko Miceli. Dopo aver affrontato il suo club di provenienza, la Turris, il centrale sfiderà la Virtus Francavilla, compagine nella quale ha militato dal 2021 al gennaio 2023, prima di passare proprio tra le file dei campani. Un incontro particolarmente significativo per il difensore del Taranto, come ammesso dallo stesso nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra: “Mi ha fatto piacere incontrare i miei vecchi compagni della Turris e sarà lo stesso contro la Virtus Francavilla, club al quale sono più legato avendoci giocato più a lungo. Conosco bene l’ambiente e i giocatori, sono una squadra da affrontare con le giuste attenzioni. La classifica non deve ingannare, domani sarà una partita difficile”.

Miceli, intanto, ha già conquistato il cuore dei tifosi rossoblù grazie alle sue prestazioni attente e sicure, da autentico baluardo della retroguardia: “Percepisco l’affetto della gente e mi fa piacere. Me lo sono meritato ma non devo sentirmi appagato. Sono un giocatore di carisma, in campo do il massimo e i tifosi lo apprezzano”.

Arrivato nel corso del mercato di riparazione, il difensore calabrese si è subito imposto come leader dello spogliatoio: “Conoscevo già il mister e alcuni calciatori, avendoci già giocato insieme. Lo spogliatoio è sano e ricco di bravi ragazzi, stiamo facendo bene e speriamo di andare avanti così”.

Nonostante le partenze eccellenti di Antonini, Romano e Cianci, il percorso della squadra di Capuano non ha subìto particolari battute d’arresto, proseguendo lineare verso l’obiettivo playoff: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi e a fare più punti possibili. Non possiamo permetterci passi falsi, la classifica è corta e alla fine vedremo la nostra posizione. Manca la vittoria in trasferta? Il girone di ritorno è sempre un campionato diverso. Giocare a Cerignola, Torre del Greco o Crotone non è semplice ma domenica scorsa abbiamo ottenuto il settimo risultato utile consecutivo, sintomo di una squadra forte e matura”, ha concluso Miceli.

