Foggia, Di Noia: ‘Ripartiamo dalla prestazione di Benevento’

(di Lorenzo Ruggieri) Il suo rientro in campo è stata una delle note liete per il Foggia nel match perso contro il Benevento. Smaltiti i problemi fisici, Giovanni Di Noia è pronto a riprendere le redini del centrocampo rossonero, come ammesso dall’ex Perugia alla vigilia della sfida contro il Picerno: “Ho recuperato dall’infortunio e sono a disposizione del mister. Mi sto allenando regolarmente e spero di poter dare il mio contributo. Mi dispiace di aver lasciato i miei compagni nell’ultimo mese e mezzo ma si sono comportati tutti molto bene”.

Picerno: “La gara di domani sarà complicata. Il Picerno gioca un bel calcio, uno dei migliori in questa categoria e i risultati parlano per loro. Giocheremo in casa e abbiamo voglia di ripartire dalla prestazione di Benevento. Daremo il massimo in ogni istante della gara, lottando l’uno per l’altro per portare a casa l’intera posta in palio”.

Ultimi risultati: “La gara di Torre del Greco è stata una svolta. Abbiamo disputato una bruttissima gara e ci ha dato lo slancio per portare a casa punti e fiducia. Nelle ultime sfide siamo scesi in campo con un atteggiamento più propositivo e c’è anche un clima diverso all’interno dello spogliatoio”.

Sconfitta di Benevento: “Abbiamo affrontato a viso aperto una delle migliori squadre del girone e non meritavamo la sconfitta. Il rammarico è tanto, anche il pareggio poteva starci stretto. Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento mostrato contro il Benevento per portare a casa punti col Picerno”.

Carillo out: “L’assenza di Carillo si sentirà ma in difesa siamo coperti. Io centrale? Sono a disposizione del mister, se volesse provarmi nuovamente al centro della difesa non ci sarebbero problemi. L’importante è raggiungere al più presto l’obiettivo della salvezza per poi essere una mina vagante”.

Partenza a gennaio: “A gennaio sono stato vicino al Crotone ma la trattativa è saltata e sono felice di essere rimasto. Il mercato è passato e pensiamo solo al campo. Il rinnovo? Non ne abbiamo ancora parlato”.

