Nardò, la società alza la voce: ‘Stipendi arretrati? basta illazioni, noi vogliamo la C’

Il Nardò prova ricompattare l’ambiente in vista del finale di stagione. La società al completo, con main sponsor in testa, ha organizzato una conferenza stampa per smentire le voci di problemi economici e alcune accuse piovutegli addosso dopo le quattro sconfitte consecutuve. Un segnale importante per il futuro. Il primo a parlare è l’amministratore unico Alessio Antico: ‘Questa conferenza serve a fare chiarezza, in giro ci sono troppe voci che fanno male. Qualcuno non ha capito che l’unica ambizione di chi è seduto in questo tavolo è andare in Serie C. Sento tante critiche e anche offese, se c’è qualcuno più bravo di me si faccia avanti e io mi faccio da parte, io sono sereno. Soprattutto perchè ho accanto persone importantissime come il dottor Barbetta e gli altri sponsor, imprenditori enormi che rappresentano un vanto per tutti noi. Se non dovessimo salite quest’anno state certi che ci riproveremo il prossimo anno”. E sull’ipotesi ripescaggio: ‘Se dovesse esserci la possibilità sono sicuro che il nostro main sponsor e gli altri non se la faranno scappare”.

RAGNO? LO RISPETTO, PREFERISCO NON PARLARNE

Poi Alessio Antico aggiunge: “L’esonero di Nicola Ragno? Mi prendo la resonsabilità dell’esonero, comunque condiviso con la dirigenza. Non mi va di parlare di chi è andato via ma queste prime partite ci stiano dando ragione sul piano delle prestazioni, purtroppo in questo momenti ci mancano i risultati e un pizzico di fortuna”.

IL MAIN SPONOR BARBETTA: ‘MASSIMA FIDUCIA IN ANTICO”

Tra i presenti anche Luciano barbetta, imprenditore di successo e main sponsor del cllub: “Abbiamo piena fiducia nel nostro amministratore Alessio Antico, la piazza dovrebbe solo ringraziarlo. Ritardi nei pagamenti? Amesso che ci sia anche un mese di ritardo non capisco quale sia il problema, qui nessuno perderà nulla. Può succedere che non ci sia subito liquidità perchè ogni mese bisogna raccogliere i fondi di decine di sponsor e i calciatori sanno che qui non perderanno nulla. E sul calcio giocato credo che si stia facendo un ottimo campionato, è vero che si son perse quattro partite ma è altrettanto vero che la squadra sta giocando bene”.

IL DG TOMA: “VOCI MESSE IN GIRO DAGLI INVIDIOSI”

Poi è toccato al direttore generale Silvano Toma: ‘la squadra è stata costruita in piena sintonia con Nicola Ragno, purtroppo una stagione non è come un’altra. Va anche detto che abbiamo avuto diversi infortuni. Io capisco le critiche ma non comprendo e non accetto alcune offese che ho letto sui social. Qui c’è tutta la società e stiamo lanciando un messaggio importante, soprattutto di supporto ad Alessio Antico senza il quale non staremmo neppure in Serie D. Quando noi siamo arrivati qui non c’era neppure l’acqua da bere, oggi c’è una società solida. Forse chi mette in giro false voci è qualcuno invidioso perchè non fa parte di questa società”.

