Team Altamura, la forza della panchina: Nardò e Casarano al tappeto grazie ai subentranti

Ancora una vittoria di misura, ancora uno scontro diretto portato a casa, ancora tre punti pesantissimi nella corsa verso la promozione diretta. La Team Altamura dà avvio alla prima vera fuga per la C: l’1-0 rifilato al Casarano allo stadio D’Angelo nel pomeriggio di domenica proietta i biancorossi a +8 sulla prima delle inseguitrici, il Martina di mister Pizzulli, sconfitto nel frattempo tra le mura amiche dal Gravina. Una distanza che fino a qui in stagione non si era mai vista, un margine che a nove giornate dalla fine potrebbe rivelarsi definitivo.

Contro i rossoazzurri di Laterza è arrivato un successo più sofferto rispetto agli altri, complice la forza della squadra avversaria e soprattutto complice l’assenza dal primo minuto del calciatore più importante presente in rosa, di quel Nicola Loiodice arrivato alla sfida al vertice in condizioni non perfette. Il suo ingresso in campo nell’ultima mezzora è coinciso con il momento di svolta della gara: suo il cross decisivo dalla sinistra per la zampata vincente di Addiego Mobilio, l’uomo che non ti aspetti, l’eroe di una giornata potenzialmente destinata a rimanere nella storia dei murgiani. Come accaduto con Molinaro a Nardò, Giacomarro la vince con i cambi, con la forza di una panchina che dà soluzioni e con la compattezza di un gruppo composto da calciatori capaci di farsi trovare pronti al momento giusto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author