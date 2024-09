Taranto, la proposta di Di Gregorio per snellire il Pronto Soccorso

Vincenzo Di Gregorio, consigliere regionale Pd e presidente della II commissione consiliare, ha dichiarato che un maggiore coordinamento con le strutture d’urgenza del territorio e una diversa gestione dei codici meno gravi potrebbero contribuire a ridurre l’afflusso e le attese al pronto soccorso di Taranto.

Nella mattinata di lunedì 2 settembre, Di Gregorio ha visitato personalmente il pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata per verificare le problematiche legate alle lunghe attese segnalate dai cittadini. Durante la visita, ha espresso solidarietà e gratitudine al personale sanitario, spesso vittima di aggressioni verbali e fisiche, e ha incontrato il direttore del pronto soccorso, dottor Giuseppe Turco.

“Non è la prima volta che mi occupo di queste problematiche – ha aggiunto Di Gregorio -, ho avanzato proposte concrete per decongestionare i Pronto Soccorso, spesso sovraccarichi di casi che non richiedono ospedalizzazione, come verificato anche con il dottor Turco”.

