Taranto: Iacovone, aperto bando per demolizione e smaltimento

Il Comune di Taranto ha avviato una procedura aperta, come previsto dall’art. 71 del D. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un appalto integrato che comprende i servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. L’intervento riguarda la demolizione, con relativo smaltimento, delle gradinate di primo livello dello Stadio Erasmo Iacovone. Questo progetto rientra nei preparativi per i Giochi del Mediterraneo 2026, che vedranno Taranto tra le città protagoniste.

